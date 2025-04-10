Мокрый снег и штормовой ветер: в какие регионы Украины завтра придет циклон Aribert

Завтра, 11 апреля, в Украине продолжит бушевать зима среди апреля. Еще большую непогоду наделает циклон Aribert.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"11 апреля в Украине ночью задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет +2+4 градуса", - рассказала она.
В течение дня пятницы в регионах ожидается:
Неблагоприятные погодные условия будут завтра и в южной части Украины.
"Циклон Aribert Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром", - рассказала Диденко.
Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части.
"Преимущественно дождь вероятен на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - добавила она.
В Киеве 11 апреля осадков не предвидится. Ночью заморозки 0...-2 градуса, завтра днем +3...+5 градусов.
12 апреля - переходный день, будет наблюдаться тенденция к потеплению, а уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине потеплеет. Предполагается +12...+17 градусов.
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