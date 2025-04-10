Мокрый снег и штормовой ветер: в какие регионы Украины завтра придет циклон Aribert

"11 апреля в Украине ночью задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет +2+4 градуса", - рассказала она.

В течение дня пятницы в регионах ожидается:

в восточных областях температура будет самой высокой +5...+11 градусов;

в центральной части от +3 в Винницкой области, до +8 в Днепропетровской области;

в северных областях +3+6 градусов;

в южной части +2+5, на Запорожье до +7 градусов;

холоднее всего будет завтра днем в западных областях, +1+5 градусов.

Циклон Aribert

Неблагоприятные погодные условия будут завтра и в южной части Украины.

"Циклон Aribert Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром", - рассказала Диденко.

Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части.

"Преимущественно дождь вероятен на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - добавила она.