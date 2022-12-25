Мокрий сніг, дощ та туман. Де чекати негоду сьогодні

Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Опади

Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура

вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.