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Мокрий сніг, дощ та туман. Де чекати негоду сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 25 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура

вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.

Як повідомлялось, до ранку 25 грудня в низці областей України очікується сильний туман. Водіїв закликали бути обережнішими на дорогах.

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