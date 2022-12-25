Мокрый снег, дождь и туман. Где ждать непогоду сегодня

Сегодня, 25 декабря, ожидается мокрый снег, дождь и туман. Но осадки следует ждать не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Осадки

Облачно. Дождь, в Карпатах и северной части страны с мокрым снегом, ночью в восточных и юго-восточных, днем в большинстве западных областей без существенных осадков, говорится в сообщении.

Туман и ветер

Ночью и утром в южных, восточных и большинстве центральных областей туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура

ночью и днем 0-5° тепла, днем в Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части до 8° тепла.