Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

У низці областей України сьогодні, 7 листопада, очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Температура знизиться до 0-6° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем.
У північних, центральних та східних областях вранці подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вдень в Україні 0-6° тепла.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями був невеликий сніг, вдень без опадів.
По області вранці подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 3-5° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
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