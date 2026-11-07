Мокрый снег, дождь и гололед: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.