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Мокрый снег, дождь и гололед: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 7 ноября (коллаж РБК-Украина)

В ряде областей Украины сегодня, 7 ноября, ожидается мокрый снег, местами с дождем. Температура снизится до 0-6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в центральных южных и восточных областях небольшой снег на юге и востоке страны с дождем.

В северных, центральных и восточных областях утром местами гололед.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, в южной части страны днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура днем в Украине 0-6° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 7 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ночью местами был небольшой снег, днем без осадков.

По области утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 3-5° тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.

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