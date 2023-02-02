Мокрий сніг, але до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"В більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. На півдні ймовірність опадів буде найменшою", - розповіла вона.

За словами синоптика, впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах 0...+4 градусів, у південній частині +4...+7 градусів.

Погода в Києві

Як розповіла Діденко, у столиці передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах "стане складніше рухатися".

"Вдень до +2 градусів", - додала вона.