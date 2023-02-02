Мокрый снег, но до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сегодня

"В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололед. На юге вероятность осадков будет меньше", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+4 градусов, в южной части +4…+7 градусов.

Погода в Киеве

Как рассказала Диденко, в столице предполагается мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться.

"Днем до +2 градусов", - добавила она.