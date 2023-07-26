МОК не запросив Росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024: що це означає

МОК запросив на Ігри 203 країни. До списку запрошених не потрапили Білорусь, Гватемала та Росія.

Президент МОК Томас Бах у прямому ефірі особисто підписав запрошення для двох сотень країн. Щоправда, відсутність запрошення для білорусів і росіян не гарантує їхню неучасть в Олімпіаді-2024. Функціонери постійно відкладають питання участі РФ і Білорусі в Іграх.

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлеті називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. "Щойно матимемо чітку картину, ми ухвалимо рішення", – пояснив глава олімпійського руху.

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Бойкот Україною змагань із РФ і Білоруссю

Навесні Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

Нещодавно міністр спорту Вадим Гутцайт анонсував перегляд рішення про бойкот змагань із росіянами та білорусами. Умовою для такого рішення урядовець назвав, зокрема, і відмову МОК надсилати офіційні запрошення РФ і Білорусі.