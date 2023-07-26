МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024: что это значит

МОК пригласил на Игры 203 страны. В список приглашенных не попали Беларусь, Гватемала и Россия.

Президент МОК Томас Бах в прямом эфире лично подписал приглашения для двухсот стран. Правда, отсутствие приглашения для белорусов и россиян не гарантирует их неучастия в Олимпиаде-2024. Функционеры постоянно откладывают вопросы участия РФ и Беларуси в Играх.

До недавних пор ориентиром для принятия решения по белорусским и российским атлетам называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу. "Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение", – объяснил глава олимпийского движения.

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Бойкот Украиной соревнований с РФ и Беларусью

Весной Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.

Недавно министр спорта Вадим Гутцайт анонсировал пересмотр решения о бойкоте соревнований с россиянами и белорусами. Условием для такого решения чиновник назвал, в частности, и отказ МОК отправлять официальные приглашения РФ и Беларуси.