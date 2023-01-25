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МОК визначив умови, за якими росіяни та білоруси зможуть брати участь у змаганнях

Фото: МОК визначив умови, за якими росіяни та білоруси зможуть брати участь у змаганнях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний олімпійський комітет розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОК.

У комітеті зазначили, що потрібно "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації". А спортсмени з Росії чи Білорусі можуть брати участь у змаганнях як "нейтральні" й жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.

Брати участь у змаганнях зможуть лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно цієї умови, всі спортсмени мають пройти індивідуальну перевірку.

Також МОК визначив, що ніяких прапорів, гімнів, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн не буде показано на будь-якому спортивному заході чи зустрічі, включно з усім місцем проведення. Жоден російський чи білоруський уряд чи державний чиновник не повинен бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.

Зазначено, що у разі недотримання спортсменом критеріїв допуску міжнародна федерація чи організатори змагань мають негайно зняти спортсмена зі змагань та повідомити про інцидент у МОК.

Нагадаємо, раніше президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, аби спортсмени з Росії та Білорусі могли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.

У свою чергу Олімпійський комітет США підтримав допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024, але за умови що, спортсмени не виступатимуть під прапорами своїх країн або в їхніх кольорах чи за будь-яких інших позначень РФ і Білорусі.

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