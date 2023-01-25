МОК визначив умови, за якими росіяни та білоруси зможуть брати участь у змаганнях

У комітеті зазначили, що потрібно "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації". А спортсмени з Росії чи Білорусі можуть брати участь у змаганнях як "нейтральні" й жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.

Брати участь у змаганнях зможуть лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно цієї умови, всі спортсмени мають пройти індивідуальну перевірку.

Також МОК визначив, що ніяких прапорів, гімнів, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн не буде показано на будь-якому спортивному заході чи зустрічі, включно з усім місцем проведення. Жоден російський чи білоруський уряд чи державний чиновник не повинен бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.

Зазначено, що у разі недотримання спортсменом критеріїв допуску міжнародна федерація чи організатори змагань мають негайно зняти спортсмена зі змагань та повідомити про інцидент у МОК.