МОК определил условия, по которым россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях

В комитете отметили, что нужно "уважать права всех спортсменов без какой-либо дискриминации". А спортсмены из России или Беларуси могут участвовать в соревнованиях как "нейтральные" и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

Также МОК определил, что никаких флагов, гимнов, цветов или любых других символов этих стран не будет показано на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая все место проведения. Ни одно российское или белорусское правительство или государственный чиновник не должно быть приглашено или аккредитовано на любое международное спортивное мероприятие или встречу.

Отмечено, что в случае несоблюдения критериев допуска спортсменом международная федерация или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с соревнований и сообщить об инциденте в МОК.