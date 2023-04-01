МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами

Як повідомляється, Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, на які допущені росіяни та білоруси у п'ятницю, 31 березня, після того, як МОК видав рекомендації щодо повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував рішення Уряду щодо заборони, зазначивши, що ця постанова лише нашкодить українським спортсменам.

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише нашкодить спільноті українських спортсменів і аж ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. Міжнародний олімпійський комітет завжди стверджував, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях", - йдеться у заяві.