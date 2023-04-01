МОК отреагировал на решение Украины запретить спортсменам соревноваться в турнирах с россиянами

Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Украины не допустить украинских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2024, если им придется соперничать с россиянами, заявив, что это навредит только украинским спортсменам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, Кабинет министров принял решение запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, на которые допущены россияне и белорусы в пятницу, 31 марта, после того, как МОК издал рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет прокомментировал решение Правительства по запрету, отметив, что это постановление только навредит украинским спортсменам.
"Если такое решение будет реализовано, это лишь навредит сообществу украинских спортсменов и никак не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", - говорится в заявлении.
Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.
В Офисе президента Украины отреагировали на решение МОК в отношении россиян и белорусов. Михаил Подоляк заявил, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением допустить РФ и Беларусь к соревнованиям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.