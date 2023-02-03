У МОК відреагували на запрошення Зеленського відвідати Бахмут

Як заявили в Комітеті, Бах був з візитом в Україні влітку 2022 року на запрошення НОК. Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими спортсменами.

"Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення. Після цього візиту вони також обмінялися номерами телефонів, - сказано в повідомленні.

Там підкреслили, що в найближчий час Бах не планує відвідувати Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут.