В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ближайшее время не планирует посещать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.
Как заявили в Комитете, Бах был с визитом в Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими спортсменами.
"Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов, - сказано в сообщении.
Там подчеркнули, что в ближайшее время Бах не намерен посещать Украину.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.
К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.
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