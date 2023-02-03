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В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

Фото: в МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ближайшее время не планирует посещать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Как заявили в Комитете, Бах был с визитом в Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими спортсменами.

"Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов, - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что в ближайшее время Бах не намерен посещать Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.

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