МОК разрешил заменить гимн России на Олимпиадах в Токио и Пекине на музыку Чайковского

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022). В ближайшее время организация направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации.

Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

"Фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием команды ОКР на Играх в Токио и Пекине", - отмечается в сообщении. В ОКР отметили, что в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.