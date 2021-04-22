МОК дозволив замінити гімн Росії на Олімпіадах в Токіо і Пекіні на музику Чайковського

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського в якості гімну Росії на Олімпійських іграх в Токіо (2021) і Пекіні (2022). Найближчим часом організація направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації.

Про це повідомляється на сайті Олімпійського комітету Росії (ОКР).

"Фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затверджений в якості музичного супроводу протокольних заходів за участю команди ОКР на Іграх в Токіо та Пекіні", - наголошується в повідомленні. В ОКР відзначили, що найближчим часом МОК направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації з літнім і зимовим олімпійським видам спорту, в Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітети Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.