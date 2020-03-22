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МОК опрацьовує варіанти перенесення Олімпіади в Токіо

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 11:35
МОК опрацьовує варіанти перенесення Олімпіади в Токіо
Ілюстративне фото: (facebook.com/olympics)

Обговорювалися варіанти перенесення Олімпійських ігор на один або два роки

Організаційний комітет "Токіо-2020" приступив до розробки альтернативних сценаріїв проведення Олімпійських ігор 2020 через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в оргкомітеті.

Разом з тим, обговорювалися варіанти перенесення Олімпійських ігор на один або два роки, проте деякі члени оргкомітету сподіваються на затримку в місяць або 45 днів.

Раніше олімпійські комітети Норвегії та Бразилії звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху з проханням перенести Ігри-2020 через пандемію COVID-19. Таке ж прохання висловила Федерація легкої атлетики США.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу пандемією, після чого в усьому світі почали масово скасовувати або переносити на невизначений термін спортивні заходи.

Однак МОК заявив, що підготовка до Ігор продовжиться в штатному режимі і закликав атлетів продовжувати готуватися до змагань у Японії. Через що організація потрапила під критику з боку ряду спортсменів.

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