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МОК пропонує заохотити російських спортсменів за їх співучасть у геноциді, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний Олімпійський комітет пропонує світу заохотити російських спортсменів за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах та пропаганді насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

"МОК, який вимагає "автономії спорту", пропонує світу добровільно заохотити членів російських збірних за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах, пропаганді насильства… На жаль, Бах промоутує не спорт, а класичний нацистський "тріумф волі". Російський цього разу…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Британії закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росіян та білорусів у змаганнях.

Також раніше ми писали, що група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.

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Офіс президентаолімпійський комітет