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МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Международный Олимпийский комитет предлагает миру поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде, военных преступлениях и пропаганде насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"МОК, требующий "автономии спорта", предлагает миру добровольно поощрить членов российских сборных за их соучастие в геноциде, военных преступлениях, пропаганде насилия… К сожалению, Бах промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф воли". Российский в этот раз…" , - написал Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в соревнованиях.

Также ранее мы писали, что группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным состязаниям из-за войны в Украине.

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