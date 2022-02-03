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МОК в преддверии Олимпиады выпустил мобильную игру на основе NFT

Автор: Сергей Пышкин

Международный олимпийский комитет совместно с разработчиком nWay заявили о выпуске мобильной игры по случаю начала Олимпийских игр-2022. Однако, она основана на технологии NFT.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.

Игра получила название Olympic Games Jam: Beijing 2022. Она включает в себя несколько спортивных мини-соревнований, которые основаны на олимпийских видах спорта. Речь идет именно о сноуборде, скикросе, слоупстайле и слаломе.

Игроки могут создавать собственных аватаров и соревноваться с другими людьми. Разработчики же, со своей стороны, планируют и в дальнейшем обновлять игру и добавлять в нее новые виды спорта.

В то же время игра позволяет и заработать благодаря технологии NFT. Накануне релиза nWay продавала токены Olympic NFT на собственной площадке. Игроки же имеют возможность перепродать их, или же воспользоваться ими для доступа к лучшим наградам или же бонусам, которые, например, заставят персонажа быстрее двигаться или же противостоять опасностям.

Теоретически, те кто потратил больше всего денег - лучше всего справятся с мини-соревнованиями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай удалил приложение для знакомств среди представителей ЛГБТ накануне Олимпиады.

Между тем ФБР США призывает участников зимней Олимпиады-2022 в Пекине отказаться от личных смартфонов.

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