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МОК напередодні Олімпіади випустив мобільну гру на основі NFT

Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний олімпійський комітет разом з розробником nWay заявили про випуск мобільної гри з нагоди початку Олімпійських ігор-2022. Однак, вона заснована на технології NFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digital Trends.

Гра отримала назву Olympic Games Jam: Beijing 2022. Вона включає в себе декілька спортивних мінізмагань, які засновані на олімпійських видах спорту. Йдеться саме про сноуборд, скікрос, слоупстайл та слалом.

Гравці ж можуть створювати власних аватарів й змагатися з іншими людьми. Розробники ж, зі свого боку, планують й надалі оновлювати гру та додавати до неї нові види спорту.

Водночас гра дозволяє й заробити завдяки технології NFT. Напередодні релізу nWay продавала токени Olympic NFT на власному майданчику. Гравці ж мають змогу перепродати їх, або ж скористатися ними для доступу до найкращих нагород або ж бонусів, які, наприклад, змусять персонажа швидше рухатись або ж протистояти небезпекам.

Теоретично, ті хто витратили найбільше грошей - найкраще впораються з мінііграми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай видалив застосунок для знайомств серед представників ЛГБТ напередодні Олімпіади.

Тим часом ФБР США закликає учасників зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відмовитися від особистих смартфонів.

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