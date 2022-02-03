МОК в преддверии Олимпиады выпустил мобильную игру на основе NFT

Международный олимпийский комитет совместно с разработчиком nWay заявили о выпуске мобильной игры по случаю начала Олимпийских игр-2022. Однако, она основана на технологии NFT.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends .

Игра получила название Olympic Games Jam: Beijing 2022. Она включает в себя несколько спортивных мини-соревнований, которые основаны на олимпийских видах спорта. Речь идет именно о сноуборде, скикросе, слоупстайле и слаломе.

Игроки могут создавать собственных аватаров и соревноваться с другими людьми. Разработчики же, со своей стороны, планируют и в дальнейшем обновлять игру и добавлять в нее новые виды спорта.

В то же время игра позволяет и заработать благодаря технологии NFT. Накануне релиза nWay продавала токены Olympic NFT на собственной площадке. Игроки же имеют возможность перепродать их, или же воспользоваться ими для доступа к лучшим наградам или же бонусам, которые, например, заставят персонажа быстрее двигаться или же противостоять опасностям.

Теоретически, те кто потратил больше всего денег - лучше всего справятся с мини-соревнованиями.