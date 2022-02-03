МОК напередодні Олімпіади випустив мобільну гру на основі NFT

Міжнародний олімпійський комітет разом з розробником nWay заявили про випуск мобільної гри з нагоди початку Олімпійських ігор-2022. Однак, вона заснована на технології NFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digital Trends .

Гра отримала назву Olympic Games Jam: Beijing 2022. Вона включає в себе декілька спортивних мінізмагань, які засновані на олімпійських видах спорту. Йдеться саме про сноуборд, скікрос, слоупстайл та слалом.

Гравці ж можуть створювати власних аватарів й змагатися з іншими людьми. Розробники ж, зі свого боку, планують й надалі оновлювати гру та додавати до неї нові види спорту.

Водночас гра дозволяє й заробити завдяки технології NFT. Напередодні релізу nWay продавала токени Olympic NFT на власному майданчику. Гравці ж мають змогу перепродати їх, або ж скористатися ними для доступу до найкращих нагород або ж бонусів, які, наприклад, змусять персонажа швидше рухатись або ж протистояти небезпекам.

Теоретично, ті хто витратили найбільше грошей - найкраще впораються з мінііграми.