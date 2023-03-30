МОК полуоткрыл россиянам дверь на Олимпийские игры: как реагируют Украина и мир

Исполком Международного олимпийского комитета на днях смягчил ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов на международной арене. Разрешение на созтязания в нейтральном статусе в большинстве своем вызвало волну критики в Украине и за ее пределами.

Президент МОК Томас Бах озвучил ряд пунктов по участию атлетов из РФ и Беларуси. Они смогут соперничать на элитном уровне при соблюдении нескольких условий. В частности, эти спортсмены получат нейтральный статус и будут соревноваться только в индивидуальных программах.

Руководство отечественного спорта одновременно и приветствовало, и раскритиковало рекомендации МОК. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, также недавно ставший президентом НОК Украины, занес в актив отложение решения вопроса о допуске россиян и белорусов к Играм-2024 в Париже.

А другие рекомендации "лозанских мужей" (нейтральный статус, запрет символики, отстранение кадровых военных и т.п.) попытался преподать в качестве победы. Хотя руководимое им Минмолодежьспорта осудило МОК за смягчение допуска РФ и Беларуси в международный спорт.

Одной из первых среди политиков на решение МОК резко отреагировала министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер. Она откровенно назвала рекомендации "пощечиной украинским спортсменам". А еще упрекнула топ-функционеров за отсутствие четкого осуждения войны.

"Никаких причин для возвращения России в мировой спорт нет. Путин продолжает свою преступную, ужасно жестокую войну против мирного населения Украины. Российские военные убивают множество украинцев ежедневно, в том числе немало спортсменов. Олимпийские игры проходят не в вакууме", – заявила Фейзер.

Впоследствии "загрязнением олимпийского духа" назвал рекомендации МОК экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Триумфатор Игр-1996 в американской Атланте уверен, что решение лозанских чиновников столь же бессмысленно, как и война РФ против Украины.

"МОК позволил российским и белорусским атлетам соревноваться в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – флаг ущерба. Томас Бах служит цветам и интересам России", – заявил Кличко-младший.

Еще жестче в адрес главы МОК высказался легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек. Олимпийский чемпион Нагано упрекнул главу олимпийского движения в полном пренебрежении гуманитарными принципами. Обладатель Кубка Стэнли уверен, что немецкий функционер теперь соответственен за агрессию.

"Мистер Бах, вы своим заявлением берете на себя ответственность за каждого убитого и раненого украинского и российского солдат. До самой смерти вы будете отвечать перед их близкими. Вы продемонстрировали, что человеческая жизнь ничего не стоит для вас", – написал "Доминатор".

Часть истеблишмента европейских стран готова к решительным действиям, чтобы противодействовать возвращению РФ и ее союзницы в международный спорт. Глава управления международной политики в канцелярии польского президента Дуды Марцин Пшидач намекнул на возможность бойкота.

"Решение о бойкоте Олимпиады должно быть наработано более широкой коалицией государств. Лишь в случае появления такого широкого фронта можно будет утверждать о жестких решениях и строгих рекомендациях", – сказал чиновник.

Тем временем польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук верит, что до бойкота дело не дойдет. Чиновник вообще намекнул, что эта тема настолько чувствительна для МОК, что позволяет корректировать курс элиты олимпийского движения по возвращению РФ и Беларуси.

"В контексте нашего общения с МОК тема бойкота должна не терять актуальности, потому что он этого боится. В своем заявлении МОК четко отреагировал на наши угрозы бойкотом. Я знаю, каким должен был быть его текст и каким он стал в итоге", – пояснил министр.

Зато сторонники жесткой линии по отношению к российским спортсменам со старта полномасштабной агрессии менять свою позицию после новых рекомендаций МОК не спешат. Среди них, в частности, и Международная федерация гандбола .

"ИГФ будет сохранять свою позицию, полагаясь на предложения МОК. Мы будем мониторить ситуацию, консультироваться с МОК, будем реагировать при необходимости", – говорится в заявлении организации, отстранившей российские и белорусские клубы еще 28 февраля прошлого года.

В Украине же немало достается не только МОК, но и отечественным Минмолодежьспорта и Национальному олимпийскому комитету. Олимпийская чемпионка Стелла Захарова полностью раскритиковала министра и по совместительству президента НОК Гутцайта за попытки найти позитив в рекомендациях МОК.

"Благодарить за то, что решение об участии в Олимпийских играх-2024 спортсменов России и Беларуси не принято – это вообще кринж. Высшее спортивное руководство не только такими высказываниями позорит нашу страну, но и мешает нашему адекватному и активному спортивному сообществу защищать себя и отстаивать свои права и крепкую позицию", – написала именитая гимнастка.

Мастер-класс по реакции показала коллега Гутцайта из Литвы. Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене не понимает, каким способом Бах и его коллеги из МОК собираются определить активность поддержки войны российскими спортсменами.

"Встает ли перед Томасом Бахом вопрос, как жить со знанием, что почти 300 украинских спортсменов уже никогда не будут соревноваться, в том числе и погибший несколько дней назад чемпион Европы по боксу среди молодежи?" – заявила она и призвала активнее работать со спортивными федерациями.

Начать можно с Международной федерации настольного тенниса . Ее руководители уже взяли под козырек и готовы выполнять все прихоти МОК. А еще снова подтвердили раздвоение идентичности – объявили о солидарности с украинцами и параллельно заявили о недопустимости политизации спорта.

"Мы поддерживаем допуск игроков с российским или белорусским паспортом в организованные ITTF и World Table Tennis международные соревнования по настольному теннису на строгих условиях нейтралитета", – попытались объяснить в организации.

Тем временем президент МОК Бах анонсировал рассмотрение вопроса участия атлетов РФ и Беларуси в Олимпийских играх-2024. Управляемая немцем организация спешить не будет и отложила тему минимум до лета. Так что борьба продолжается...