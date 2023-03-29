Мінмолодьспорту засудило МОК за пом'якшення допуску РФ у міжнародний спорт

Міжнародному олімпійському комітету (МОК) дісталося від Міністерство молоді та спорту України за зміну позиції щодо усунення російських і білоруських атлетів від інтернаціональних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства .

Профільне міністерство відреагувало на рекомендації МОК спортивним федераціям дозволити представникам РФ і Білорусі змагатися в статусі нейтральних. У міністерстві сподіваються, що рекомендовані умови застосують лише в тих видах спорту, де росіяни та білоруси продовжували виступи.

"Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки Республіки Білорусь, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах", – ідеться в заяві Мінмолодьспорту.

Водночас у відомстві задоволені збереженням санкцій МОК проти урядів Росії та Білорусі та відмовою допускати до змагань прихильників війни, кадрових військових і правоохоронців. Там також відзначили, що за рекомандаціями функціонерів тепер будуть неможливими демострація символів обох країн чи наявність будь-яких інших ознак належності до них, зокрема в одязі, аксесуарах, інвентарі тощо.

Окремо в Мінмолодьспорту згадали про доповідь запрошених ООН експертів щодо недискримінації спортсменів на основі громадянства. У відомстві шкодують, що МОК скористався висловоленими в доповіді занепокоєннями, щоб відмовитися від повної заборони спортсменам і офіційним особам РФ і Білорусі на участь у змаганнях.