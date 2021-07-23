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МОК извинился за ошибку с картой Украины без Крыма на сайте Олимпиады, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

Ошибку на сайте Олимпиады-2020, на которой Крым был отделен от Украины линией границы, исправили после обращения украинских дипломатов. Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за некорректную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Он отметил, что карта была исправлена утром по токийскому времени.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на Олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку", - написал Кулеба.

Напомним, в разделе "Расписание и результаты" на сайте Олимпиады была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".

На карте вчера заметили, что Украина и Крым разделены линией, которая обозначает границы стран.

Ранее в МИД Украины заявили, что "разбираются с этой проблемой".

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КрымОлимпиада 2020