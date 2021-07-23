МОК вибачився за помилку з картою України без Криму на сайті Олімпіади, - Кулеба

Помилку на сайті Олімпіади-2020, на якій Крим був відділений від України лінією кордону, виправили після звернення українських дипломатів. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вибачився за некоректну мапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter .

"Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку", - написав Кулеба.

Він зазначив, що карта була виправлена зранку за токійським часом.

Нагадаємо, у розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади було розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками".

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн.

Раніше в МЗС України заявили, що "розбираються з цією проблемою".