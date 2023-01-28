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"МОК готовий розтоптати могили". Кулеба жорстко відреагував на ініціативу щодо росіян

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 20:41
"МОК готовий розтоптати могили". Кулеба жорстко відреагував на ініціативу щодо росіян Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Зусилля МОК приховати російські військові злочини є свідченням того, наскільки олімпійські боги відійшли від реальності. МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни", - написав Кулеба.

Нагадаємо, МОК закликав допустити представників Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Також президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

У відповідь президент України запросив голову Міжнародного олімпійського комітету відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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