"МОК готов растоптать могилы". Кулеба жестко отреагировал на инициативу по отношению к россиянам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который хочет допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

"Усилие МОК скрыть российские военные преступления являются свидетельством того, насколько олимпийские боги отошли от реальности. МОК готов топтать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне", - написал Кулеба.

Напомним,МОК призвал допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Также президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.

В ответ президент Украины пригласил главу Международного олимпийского комитета посетить Бахмут, чтобы убедился, что нейтральности не существует.

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