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Могут ввести обязательную вакцинацию: Албания ужесточила карантинные ограничения

Автор: Сергей Пышкин

Албанские органы здравоохранения заявили об ужесточении карантинных ограничений на фоне роста ежедневных случаев заражения коронавирусом. В стране также могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сегодня в стране фиксируют значительный рост ежедневных случаев заражения коронавирусом.

Отныне в стране комендантский час будет длиться с 23:00 до 6:00. Также жителей страны обязали носить защитные маски в закрытых помещениях.

Нарушение карантина будет караться штрафом в размере от 3 тысяч до 5 тысяч леков (28-48 долларов) для физических лиц и 100 тысяч до 700 тысяч (954-6682 долларов) для предприятий.

По словам министра здравоохранения Огерти Манастирлю, в скором времени в стране введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей.

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