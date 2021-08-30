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Можуть запровадити обов'язкову вакцинацію: Албанія посилила карантинні обмеження

Автор: Сергій Пишкін

Албанські органи охорони здоров’я заявили про посилення карантинних обмежень на тлі зростання щоденних випадків зараження коронавірус. В країні також можуть запровадити обов’язкову вакцинацію для деяких категорій людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Сьогодні в країні фіксують значне зростання щоденних випадків зараження на коронавірус.

Відтепер в країні комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00. Також жителів країни зобов'язали носити захисні маски у закритих приміщеннях.

Порушення карантинних обмежень каратиметься штрафом у розмірі від 3 тисяч до 5 тисяч леків (28-48 доларів) для фізичних осіб й 100 тисяч до 700 тисяч (954-6682 долари) для підприємств.

За словами міністра охорони здоров'я Огерти Манастірлю, незабаром в країні запровадять обов’язкову вакцинацію для деяких категорій людей.

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