Могут ли ввести "красную" зону по всей Украине для стимуляции вакцинации: ответ Кузина

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, могут ли ввести "красную" зону по всей Украине для стимуляции вакцинации. Это зависит от COVID-показателей в областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, внедрение "красной" зоны регулируется исключительно постановлением 1236.
"Красная" зона применяется только по эпидемическим показателям. Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона не будет внедряться. Такой вопрос не будет рассматриваться", - заявил Кузин.
Напомним, в Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в областях. В "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" - только четыре.