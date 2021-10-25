Чи можуть ввести "червону" зону по всій Україні для стимуляції вакцинації: відповідь Кузіна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи можуть ввести "червону" зону по всій Україні для стимуляції вакцинації. Це залежить від COVID-показників в областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, впровадження "червоної" зони регулюється виключно постановою 1236.
"Червона" зона застосувується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", - заявив Кузін.
Нагадаємо, в Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.