RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи можуть ввести "червону" зону по всій Україні для стимуляції вакцинації: відповідь Кузіна

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи можуть ввести "червону" зону по всій Україні для стимуляції вакцинації. Це залежить від COVID-показників в областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, впровадження "червоної" зони регулюється виключно постановою 1236.

"Червона" зона застосувується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", - заявив Кузін.

Нагадаємо, в Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.

Читайте РБК-Україна в Google News
Червона зона карантинуКарантин