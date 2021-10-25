Карантин в Украине: шесть областей "красных", четыре - "желтых". Другие - "оранжевые"
Фото: в Украине в "красной" зоне находится шесть областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в областях. В "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" - только четыре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона карантина с каждой неделей все больше расширяется. Сегодня в "красной" зоне шесть регионов:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская.
Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.
Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего украинских областей. А именно:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Ровенская.
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала наименьшей. В нее входят:
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.