ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию: ответ ГУР

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 10:08
Могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию: ответ ГУР Фото: всеобщая мобилизация в России возможна в любой момент (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россия пока использует скрытую мобилизацию. Но решение о всеобщей мобилизации может будет принято достаточно быстро.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена общая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят специальную военную операцию? Тогда им надо говорить, что они не достигли успеха или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", - сказал Скибицкий.

В то же время представитель ГУР МО отметил, что Россия может сделать это очень быстро, потому что та же самая Госдума под полным контролем Путина, и любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без лишних проволочек.

"Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время пока нет", - добавил он.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия стянула войска на юг с целью дальнейшего наступления вглубь территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины
NEWS
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян
ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать