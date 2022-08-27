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В ГУР пояснили, зачем оккупанты стянули на юг войска

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 09:42
В ГУР пояснили, зачем оккупанты стянули на юг войска Фото: Россия стянула силы на юг Украины для наступления или обороны (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россия стянула войска на юг с целью дальнейшего наступления вглубь территории Украины. Кроме того, там строятся оборонительные сооружения, поскольку эти регионы важны для Путина сами по себе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как отметил Скибицкий, ранее была угроза наступления на криворожском и запорожском направлении. "Но в то же время мы неоднократно говорили, что противник там наращивает оборонительные сооружения. Там сделано по две, а в некоторых местах - и по три линии оборонительных сооружений, которые в инженерном плане полностью оборудованы. То есть они по сути создали плацдарм на юге Украины для любых действий - или это оборона, или контрнаступление, или наступление", - сказал он.

По его словам, это было сделано по трем причинам.

"Первое - мы говорили о "референдуме". Сами эти войска обеспечивают проведение этого "референдума". Во-вторых, Путин не отказывается от оккупации всей территории Украины. Если мы говорим о продолжительности боевых действий, в целом о продолжительности войны, то мы можем сказать, что юг Украины - это плацдарм для дальнейших наступательных действий вглубь территории нашего государства",- сказал он.

И в-третьих, отметил Скибицкий, для Путина очень важны Запорожская и особенно Херсонская области, потому что это обеспечение Крыма водой, электроэнергией. И это прежде всего обеспечение сухопутного коридора с Крымского полуострова к территории России.

"Таким образом, противник готовится к любым действиям. Мы, в свою очередь, тоже это понимаем. И все те группировки, которые там создаются, предназначены для того, чтобы вести активные боевые действия и не позволить дальнейшее продвижение врага вглубь нашей страны. А при нормальных условиях - и провести деоккупацию территорий", - добавил спикер ГУР МО.

Ситуация вокруг Херсона

Скибицкий не подтвердил информацию о том, что часть оккупационных войск якобы начала покидать правобережье Днепра в Херсонской области.

"Были отдельные перемещения. Но они понимают, что им крайне необходима именно эта территория - они хотят контролировать оба берега Днепра. Если они полностью выйдут с правого берега или если мы их оттуда выбьем, тогда они не смогут активно продвигаться вдоль Днепра в центральные регионы нашего государства", - сказал он.

По его словам, россияне понимают: если говорить о создании некоей "херсонской народной республики" или какого-то "референдума", без Херсона - это нелогично.

"Поэтому там идет перемещение, идет перегруппировка войск. В районе Антоновского моста они создают понтонные переправы, чтобы обеспечить логистическую поддержку и перемещения войск на оккупированной части правого берега Днепра. И для них очень важно удержать Херсон - это однозначно", - добавил Скибицкий.

Напомним, по данным британской разведки, атаки российской армии на Донбассе проводятся с целью оттянуть подразделения ВСУ, поскольку Россия опасается крупного контрнаступления Украины.

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Министерство обороны Украины
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