Чи можуть у Росії оголосити загальну мобілізацію: відповідь ГУР

Росія поки що використовує приховану мобілізацію. Але рішення про загальну мобілізацію може буде ухвалено досить швидко.

"Ми не виключаємо, що в будь-який момент може бути оголошена загальна мобілізація. Але немає підстав проводити загальну мобілізацію, якщо не оголошена війна. А яка війна, якщо вони проводять спеціальну воєнну операцію? Тоді їм треба говорити, що вони не досягли успіху або придумувати якісь інші причини для того, щоб оголосити війну та загальну мобілізацію", - сказав Скібіцький.

Водночас представник ГУР МО зазначив, що Росія може зробити це дуже швидко, бо та ж сама держдума під повним контролем Путіна, і будь-який закон чи рішення ухвалюються мало не одноголосно, швидко, без зайвих зволікань.

"Інформації про те, що загальна мобілізація буде введена найближчим часом поки що немає", - додав він.