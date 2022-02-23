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Могут ли резервистов отправить на фронт: что говорят в ВСУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военный комиссар Киевского городского центра комплектования Юрий Максимов заявил, что призванные в воинские части резервисты могут быть отправлены на фронт. По его словам, там они будут выполнять боевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Максимова.

"Резервисты, призванные на службу в свои военные части, могут быть отправлены оттуда на фронт, для выполнения боевых задач", - сказал Максимов.

По его словам, резервисты прибывают в свои воинские части, которые получают боевые задачи на том или ином направлении. Соответственно, уточнил военком, они будут брать участие в их выполнении.

Напомним, в Украине проведут учения резервистов Сил территориальной обороны, на них планируется привлечь более 40 тысяч человек.

Отметим, в Украине на фоне угрозы вторжения России начался призыв резервистов.

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