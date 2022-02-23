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В Украине более 14 тысяч резервистов Сил территориальной обороны призовут на учения

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Киев, Среда 23 февраля 2022 20:04
В Украине более 14 тысяч резервистов Сил территориальной обороны призовут на учения Фото: в Украине на учения призовут более 14 тысяч резервистов территориальной обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. На первом этапе сборы планируется провести в течение 30 дней в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что о проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас проводится развертывание штабов СТО.

Командующий добавил, что в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что учения займут 30 суток. Всего планируется призвать 14 200 резервистов в отдельных районах и областях.

"Проведение первых учебных сборов территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.

Напомним, в Украине на фоне угрозы вторжения России начался призыв резервистов.

Отметим, сегодня Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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