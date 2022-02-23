В Украине более 14 тысяч резервистов Сил территориальной обороны призовут на учения

В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. На первом этапе сборы планируется провести в течение 30 дней в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Отмечается, что о проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас проводится развертывание штабов СТО.

Командующий добавил, что в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что учения займут 30 суток. Всего планируется призвать 14 200 резервистов в отдельных районах и областях.

"Проведение первых учебных сборов территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.