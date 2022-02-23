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Чи можуть резервістів відправити на фронт: що кажуть у ЗСУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовий комісар Київського міського центру комплектування Юрій Максимов заявив, що призвані у військові частини резервісти можуть бути відправлені на фронт. За його словами, там вони будуть виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Максимова.

"Резервісти, покликані на службу у свої військові частини, можуть бути відправлені звідти на фронт, для виконання бойових завдань", - сказав Максимов.

За його словами, резервісти прибувають до своїх військових частин, які отримують бойові завдання на тому чи іншому напрямку. Відповідно, уточнив військком, вони братимуть участь у їхньому виконанні.

Нагадаємо, в Україні проведуть навчання резервістів Сил територіальної оборони, на них планується залучити понад 40 тисяч людей.

Зазначимо, що в Україні на тлі загрози вторгнення Росії розпочався заклик резервістів.

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