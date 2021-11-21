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Могут понадобиться психологи: врачи рассказали о состоянии Саакашвили

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Грузия, Воскресенье 21 ноября 2021 22:57
Могут понадобиться психологи: врачи рассказали о состоянии Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Гражданина Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лечат в военном госпитале после 50 дней голодовки в грузинской тюрьме. Врачи рассказали, в каком состоянии находится Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

По словам члена консилиума врачей, реаниматолога Инезы Суламанидзе, сегодня за Саакашвили наблюдали почти весь день. Врач рассказала, что пока у Саакашвили не было осложнений. Все процедуры проходят спокойно.

"Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна проведенная процедура не вызвала у него волнения", - сказала она.

Также сегодня посетил Саакашвили его личный врач Николоз Кипшидзе. Он сообщил журналистам, что процесс выхода Саакашвили из голодания начался успешно, но пока у него наблюдается головная боль, а время от времени проблемы с давлением. Однако, как отметил Кипшидзе, сейчас главная забота врачей - это лечение посттравматического синдрома у Саакашвили.

"Как известно, у таких больных есть посттравматический синдром, который требует определенного и очень сложного лечения и реабилитации… Я думаю, что необходимо добавить психологов к этой большой группе, чтобы продолжить его лечение",- отметил врач Саакашвили.

Напомним, в октябре Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где его задержали и отправили в тюрьму. Там Саакашвили объявил голодовку, после чего состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться.

Когда состояние Сакашвили дошло до критических показателей, его поместили в тюремную больницу, но он отказался лечиться, требуя перевода в гражданскую клинику. После того, как у Саакашвили обнаружили поражение мозга, власти Грузии пошли на компромисс и решили отправить его в военный госпиталь.

Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь и прекратил голодовку.

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Михаил Саакашвили Грузия
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