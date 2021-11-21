Могут понадобиться психологи: врачи рассказали о состоянии Саакашвили

Гражданина Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лечат в военном госпитале после 50 дней голодовки в грузинской тюрьме. Врачи рассказали, в каком состоянии находится Саакашвили.

По словам члена консилиума врачей, реаниматолога Инезы Суламанидзе, сегодня за Саакашвили наблюдали почти весь день. Врач рассказала, что пока у Саакашвили не было осложнений. Все процедуры проходят спокойно.

"Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна проведенная процедура не вызвала у него волнения", - сказала она.

Также сегодня посетил Саакашвили его личный врач Николоз Кипшидзе. Он сообщил журналистам, что процесс выхода Саакашвили из голодания начался успешно, но пока у него наблюдается головная боль, а время от времени проблемы с давлением. Однако, как отметил Кипшидзе, сейчас главная забота врачей - это лечение посттравматического синдрома у Саакашвили.

"Как известно, у таких больных есть посттравматический синдром, который требует определенного и очень сложного лечения и реабилитации… Я думаю, что необходимо добавить психологов к этой большой группе, чтобы продолжить его лечение",- отметил врач Саакашвили.