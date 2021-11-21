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Можуть знадобитися психологи: лікарі розповіли про стан Саакашвілі

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Грузія, Неділя 21 листопада 2021 22:57
Можуть знадобитися психологи: лікарі розповіли про стан Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Громадянина України та екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі лікують у військовому госпіталі після 50 днів голодування у грузинській в'язниці. Лікарі розповіли, у якому стані перебуває Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

За словами члена консиліуму лікарів, реаніматолога Інези Суламанідзе, сьогодні за Саакашвілі спостерігали майже весь день. Лікар розповіла, що наразі в Саакашвілі не було ускладнень. Всі процедури проходять спокійно.

"Все налагоджено, спілкування налагоджене, все йде спокійно, в дуже гуманному режимі. Саакашвілі всім задоволений. Сьогодні все в порядку, емоційний стан нормалізувалося, жодна проведена процедура не викликала у нього хвилювання", - сказала вона.

Також сьогодні відвідав Саакашвілі його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе. Він повідомив журналістам, що процес виходу Саакашвілі з голодування почався успішно, але поки у нього спостерігається головний біль, а часом проблеми з тиском. Однак, як зазначив Кипшидзе, наразі головна турбота лікарів - це лікування посттравматичного синдрому в Саакашвілі.

"Як відомо, у таких хворих є посттравматичний синдром, який потребує певного та дуже складного лікування та реабілітації… Я думаю, що необхідно додати психологів до цієї великої групи, щоб продовжити його лікування", - зазначив лікар Саакашвілі.

Нагадаємо, у жовтні Саакашвілі таємно повернувся в Грузію, де його затримали та відправили у в'язницю. Там Саакашвілі оголосив голодування, після чого стан його здоров'я став стрімко погіршуватися.

Коли стан Сакашвілі дійшов до критичних показників, його помістили до в'язничної лікарні, але він відмовився лікуватися, вимагаючи переведення до цивільної клініки. Після того, як у Саакашвілі виявили ураження мозку, влада Грузії пішла на компроміс та вирішила відправити його до військового госпіталя.

Саакашвілі погодився на переведення до військового госпіталя та припинив голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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