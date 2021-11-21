Можуть знадобитися психологи: лікарі розповіли про стан Саакашвілі

Громадянина України та екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі лікують у військовому госпіталі після 50 днів голодування у грузинській в'язниці. Лікарі розповіли, у якому стані перебуває Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости-Грузия ".

За словами члена консиліуму лікарів, реаніматолога Інези Суламанідзе, сьогодні за Саакашвілі спостерігали майже весь день. Лікар розповіла, що наразі в Саакашвілі не було ускладнень. Всі процедури проходять спокійно.

"Все налагоджено, спілкування налагоджене, все йде спокійно, в дуже гуманному режимі. Саакашвілі всім задоволений. Сьогодні все в порядку, емоційний стан нормалізувалося, жодна проведена процедура не викликала у нього хвилювання", - сказала вона.

Також сьогодні відвідав Саакашвілі його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе. Він повідомив журналістам, що процес виходу Саакашвілі з голодування почався успішно, але поки у нього спостерігається головний біль, а часом проблеми з тиском. Однак, як зазначив Кипшидзе, наразі головна турбота лікарів - це лікування посттравматичного синдрому в Саакашвілі.

"Як відомо, у таких хворих є посттравматичний синдром, який потребує певного та дуже складного лікування та реабілітації… Я думаю, що необхідно додати психологів до цієї великої групи, щоб продовжити його лікування", - зазначив лікар Саакашвілі.