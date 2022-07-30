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Когда могут определиться с новым директором НАБУ: ответ Немчинова

Новина українською →
Киев, Суббота 30 июля 2022 18:19
Когда могут определиться с новым директором НАБУ: ответ Немчинова Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут избрать в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Олега Немчинова на телемарафоне.

"Я думаю, что в течение двух месяцев с первого официального заседания комиссии это произойдет. На этой неделе прошла рабочая группа при участии всех членов комиссии, чтобы мы выяснили рабочие вопросы. Было ограничение с тем, что один из членов комиссии, который представляет доноров, был одновременно членом комиссии по отбору руководителя САП. После того, как эта комиссия завершила работу и назначили руководителя САП, был устранен возможный конфликт интересов", - отметил он.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров инициировал начало отбора кандидатов на пост директора НАБУ.

До этого президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее провести конкурс, на чем настаивает Европейская комиссия. Назначение руководства антикоррупционных органов является одним из условий кандидатства Украины на вступление в ЕС.

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НАБУ Олег Немчинов
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