ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли можуть визначитися з новим директором НАБУ: відповідь Немчінова

Новость на русском →
Київ, Субота 30 липня 2022 18:19
Коли можуть визначитися з новим директором НАБУ: відповідь Немчінова Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) можуть обрати протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова на телемарафоні.

"Я думаю, що протягом двох місяців з першого офіційного засідання комісії це відбудеться. На цьому тижні пройшла робоча група за участю всіх членів комісії, щоб ми з'ясували робочі питання. Було обмеження з тим, що один з членів комісії, який представляє донорів, був одночасно членом комісії з відбору керівника САП. Після того, як ця комісія завершила роботу і призначили керівника САП, був усунутий можливий конфлікт інтересів", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів ініціював початок відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

До цього президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше провести конкурс, на чому наполягає Європейська комісія. Призначення керівництва антикорупційних органів є однією з умов кандидатства України на вступ до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Олег Немчінов
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника