"Могли уникнути": в США назвали причини загибелі батискафу, що прямував до "Титаніка"

Компанія-власник батискафу "Титан" свідомо ігнорувала попередження про небезпеку, щоб уникнути перевірок та зберегти репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У фінальному звіті Берегової охорони США зазначається, що компанія OceanGate, підводний апарат якої "Титан" у 2023 році вибухнув під час занурення до уламків "Титаніка", систематично залякувала співробітників звільненням та принижувала їх за сумніви щодо безпеки занурень.

Така внутрішня атмосфера призвела до того, що думки експертів ігнорувалися, а важливі дані щодо ризиків свідомо фальсифікувалися.

У звіті зазначається, що компанія цілеспрямовано прикривала критичні недоліки, щоб зберегти імідж та уникнути зовнішніх перевірок.

Аналітики охарактеризували ситуацію як "токсичну культуру безпеки", де між офіційними протоколами та фактичною практикою існували глибокі розбіжності.

Також встановлено, що перед запуском "Титана" не було належним чином проведено його проєктування, сертифікацію, техобслуговування і випробування. У звіті наголошується, що трагедії й загибелі п’яти людей можна було уникнути, якби ці процеси були дотримані.

Окремо у документі згадано, що взимку 2023 року через фінансові труднощі OceanGate, підводний апарат зберігали просто неба і без захисту. Фахівці припускають, що перебування на морозі могло спричинити руйнування цілісності корпусу батискафа.

Під час трагедії на борту перебував виконавчий директор компанії OceanGate Стоктон Раш. На думку слідчих, він винен у недбалості, що призвела до смерті інших людей.

У звіті зазначається, що якби Раш вижив, йому могли б висунути кримінальні звинувачення.