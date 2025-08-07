"Могли избежать": в США назвали причины гибели направлявшегося к "Титанику" батискафа
Компания-владелец батискафа "Титан" сознательно игнорировала предупреждения об опасности, чтобы избежать проверок и сохранить репутацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В финальном отчете Береговой охраны США отмечается, что компания OceanGate, подводный аппарат которой "Титан" в 2023 году взорвался во время погружения к обломкам "Титаника", систематически запугивала сотрудников увольнением, а также унижала их за сомнения в безопасности погружений.
Такая внутренняя атмосфера привела к тому, что мнения экспертов игнорировались, а важные данные о рисках сознательно фальсифицировались.
В отчете отмечается, что компания целенаправленно прикрывала критические недостатки, чтобы сохранить имидж и избежать внешних проверок.
Аналитики охарактеризовали ситуацию как "токсичную культуру безопасности", где между официальными протоколами и фактической практикой существовали глубокие расхождения.
Также установлено, что перед запуском "Титана", не было должным образом проведено его проектирование, сертификация, техобслуживание и испытания. В отчете отмечается, что трагедии и гибели пяти человек можно было избежать, если бы эти процедуры были соблюдены.
Отдельно в документе отмечается, что зимой 2023 года из-за финансовых трудностей OceanGate, подводный аппарат хранили под открытым небом и без защиты. Специалисты предполагают, что пребывание на морозе могло привести к разрушению целостности корпуса батискафа.
Во время трагедии на борту находился исполнительный директор компании OceanGate Стоктон Раш. По мнению следователей, он виновен в халатности, которая привела к смерти других людей.
В отчете отмечается, что если бы Раш выжил, ему могли бы предъявить уголовные обвинения.
Катастрофа батискафа "Титан"
Батискаф "Титан" потерпел крушение в Атлантическом океане 18 июня 2023 года. На его борту находились пять человек, они направлялись к обломкам лайнера "Титаник".
Через несколько дней спасатели нашли остатки аппарата. Следователи установили, что корпус батискафа не выдержал давления воды и разорвался.