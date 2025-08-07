ua en ru
"Могли избежать": в США назвали причины гибели направлявшегося к "Титанику" батискафа

Четверг 07 августа 2025 05:24
"Могли избежать": в США назвали причины гибели направлявшегося к "Титанику" батискафа Фото: следователи установили причины катастрофы батискафа "Титан" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Компания-владелец батискафа "Титан" сознательно игнорировала предупреждения об опасности, чтобы избежать проверок и сохранить репутацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В финальном отчете Береговой охраны США отмечается, что компания OceanGate, подводный аппарат которой "Титан" в 2023 году взорвался во время погружения к обломкам "Титаника", систематически запугивала сотрудников увольнением, а также унижала их за сомнения в безопасности погружений.

Такая внутренняя атмосфера привела к тому, что мнения экспертов игнорировались, а важные данные о рисках сознательно фальсифицировались.

В отчете отмечается, что компания целенаправленно прикрывала критические недостатки, чтобы сохранить имидж и избежать внешних проверок.

Аналитики охарактеризовали ситуацию как "токсичную культуру безопасности", где между официальными протоколами и фактической практикой существовали глубокие расхождения.

Также установлено, что перед запуском "Титана", не было должным образом проведено его проектирование, сертификация, техобслуживание и испытания. В отчете отмечается, что трагедии и гибели пяти человек можно было избежать, если бы эти процедуры были соблюдены.

Отдельно в документе отмечается, что зимой 2023 года из-за финансовых трудностей OceanGate, подводный аппарат хранили под открытым небом и без защиты. Специалисты предполагают, что пребывание на морозе могло привести к разрушению целостности корпуса батискафа.

Во время трагедии на борту находился исполнительный директор компании OceanGate Стоктон Раш. По мнению следователей, он виновен в халатности, которая привела к смерти других людей.

В отчете отмечается, что если бы Раш выжил, ему могли бы предъявить уголовные обвинения.

Катастрофа батискафа "Титан"

Батискаф "Титан" потерпел крушение в Атлантическом океане 18 июня 2023 года. На его борту находились пять человек, они направлялись к обломкам лайнера "Титаник".

Через несколько дней спасатели нашли остатки аппарата. Следователи установили, что корпус батискафа не выдержал давления воды и разорвался.

Позже нашли останки погибших членов экипажа.

