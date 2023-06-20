Два дні на порятунок. На місці катастрофи "Титаніка" зник батискаф із туристами: що відомо

На місці аварії "Титаніка" в Атлантичному океані зник туристичний батискаф. На борту перебувають п'ятеро осіб, і передбачається, що повітря їм вистачить лише на два дні.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

Що сталося

Підводний апарат туристичного оператора OceanGate Expeditions втратив зв'язок з кораблем супроводу в неділю, 18 червня, приблизно за 1 годину і 45 хвилин після занурення. За заявою оператора, батискаф "Титан" має 96-годинний запас кисню на випадок надзвичайних ситуацій. Це означає, що у людей на борту залишилося близько двох днів на порятунок.

Велика пошуково-рятувальна операція проводиться під керівництвом Берегової охорони США за 1,600 км на схід від мису Кейп-Код та за 800 км на південь від канадського острова Ньюфаундленд.

Фото: район пошуків туристичного батискафу (news.sky.com)

Також повідомляється, що з підводного апарату було відправлено сигнал лиха, але точний час повідомлення поки що невідомий.

Хто на борту

На судні "Титан" знаходяться французький пілот підводного плавання Поль-Генрі Наржеоле, гендиректор та засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британський мільярдер Хеміш Хардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулейман.

Хардінг володіє компанією Action Aviation, яка купує та продає літаки. У червні 2022 року був серед космічних туристів на борту корабля Blue Origin. Він також був одним з перших, хто побував у найглибшій відомій точці Землі - Челленджер Діп у Тихому океані.

Два дні тому він оголосив у соціальній мережі, що приєднався до експедиції у якості спеціаліста. За його словами, через найсуворішу зиму на Ньюфаундленді за останні 40 років ця місія могла стати єдиною пілотованою в 2023 році.

Канадський дайвер-дослідник Наржеоле раніше очолював кілька експедицій на "Титанік" і займався відновленням артефактів із затонулого корабля. Шахзада Давуд є довіреною особою дослідницької організації Інститут SETI та віце-головою корпорації Dawood Hercules, що входить до групи Dawood Group.

Ще один представник OceanGate Expeditions Девід Конкеннон скасував участь в експедиції в останню мить.

Що каже оператор

Компанія OceanGate Expeditions відучора не публікувала жодної інформації про зниклих безвісти. Останнє повідомлення було присвячене тому, що вона "вивчає та мобілізує всі варіанти", щоб безпечно повернути тих, хто перебуває на борту.

"Ми глибоко вдячні за допомогу, яку ми отримали від кількох державних установ та глибоководних компаній у наших зусиллях щодо відновлення контакту із підводним апаратом", - зазначив оператор.

Що відомо про батискаф

"Титан" - це невеликий підводний човен. Оператор OceanGate пропонує тури вартістю понад 250 тисяч доларів, зазвичай експедиція включає одного пілота, "експерта утримання" та трьох туристів.

Батискаф здатний занурюватись на глибину майже 4 км із комфортним запасом міцності. Уламки "Титаніка" лежать на глибині 3,8 км, і підводному човну треба близько двох годин, щоб опуститися до затонулого корабля.

Судно важить понад 10 т, під час місії воно надсилає сигнали кожні 15 хвилин. На момент подання заявки на туристичні експедиції "Титан" здійснив понад 50 випробувальних занурень.

NOTICIA: Desaparece el submarino Titán de l'empresa #OceanGate con 5 persones a bordo en el Océano Atlántico, durant una expedición a los restos del Titanic



El sumergible de fibra de carbono tenia un subministrament de oxígeno para 96 годин коли partió el domingo pic.twitter.com/ahT9KJjL5O — Daily Crypto (@Daily_Cripto)

На відміну від звичайного підводного човна, це не автономний корабель. Батискаф покладається на зовнішню підтримку, таку як надводне судно, команда на березі або іноді більш великий підводний човен. Для зв'язку також використовується обладнання Starlink.

Як його шукають

Крім корабля супроводу "Полярний принц" із цивільних суден на місці пошуків знаходиться трубоукладальник Deep Energy. Його команда за допомогою своїх камер перевіряє морське дно.

Берегова охорона США повідомила, що за ніч обстежила район "розміром із Коннектикут". Об'єднане командування також використовує літак канадських збройних сил, який скидає гідроакустичні буї для виявлення будь-яких звуків підводного апарату.

Американські C-130 Hercules годинами прочісують поверхню з надією виявити "Титан". Станом на 20 червня Берегова охорона США розширює зону пошуків.

У Міністерстві оборони Великобританії зазначили, що відстежують інцидент із "Титаном". І готові допомогти з урахуванням досвіду участі в системі порятунку підводних човнів НАТО (NSRS).

Проте глибина, яку занурився батискаф, значно перевищує поріг безпеки. Підводний апарат NSRS може працювати максимум на глибині 1 км.

За словами контр-адмірала у відставці Кріса Паррі, втрата зв'язку була б оптимістичним варіантом, але на великій глибині батискаф міг також і заплутатися в уламках "Титаніка".

"Там міг статися катастрофічний збій. Відповіді ми поки що не знаємо", - додав він.

Він також зазначає, що через рельєф морського дна складно розрізняти об'єкти за допомогою гідролокатора на місці катастрофи "Титаніка".

Чому батискаф складно знайти

"Титан" не можна відкрити зсередини, і найбільш сприятливий сценарій полягає в тому, щоб він міг спливти і дрейфувати на воді. А якщо ні, то знайти його можна лише за допомогою гідролокатора, що знижує шанси на виживання.

Один з колишніх пасажирів батискафу Девід Пог у коментарі Sky News зазначив, що самостійно екіпаж не має шансів на порятунок. Підводний апарат OceanGate замкнений болтами зовні і відкрити його може лише зовнішня команда.

За словами експерта з підводних човнів Університету Аделаїди Еріка Фузіла, пошук ускладнюється обмеженими можливостями підводного зв'язку. У той час як на поверхні великий об'єкт можна швидко виявити за допомогою радарів.

Під водою промені таких радарів поглинаються через кілька метрів. Це також означає, що рятувальникам, наприклад, недоступний GPS. Експерт додав, що "Титан" покладається лише на датчики акустичного звуку та базові засоби зв'язку, такі як текстові повідомлення.

Що ще загрожує екіпажу

Представник компанії RMS Titanic (компанії з ексклюзивними правами на дослідження місця катастрофи "Титаніка") Девід Галло вважає, що рятувальники перебувають у гонці з часом. І якщо батискаф не пошкоджений, то екіпаж, крім нестачі кисню, може зіткнутися з переохолодженням.

"Там дуже глибоко, це схоже на відвідування іншої планети, це не те, що люди думають. Це холодне середовище з високим тиском", - додав він.

Катастрофа "Титаніка"

Пасажирський лайнер "Титанік" був найбільшим кораблем свого часу. У 1912 році він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2200 пасажирів та членів екіпажу загинули понад 1500.

Корабель знайшли в 1985 році і з того часу його активно вивчають. Загибель "Титаніка" залишається однією з найвідоміших катастроф, про неї написано сотні книг, знято документальні та художні фільми.

Екскурсійні тури почали проводитись у 2022 році. Перед експедицією туристи проходять відео-інтерв'ю та заповнюють спеціальну анкету, в якій погоджуються з усіма можливими ризиками.