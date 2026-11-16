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Трамп похвалив Путіна за "пом'якшення позиції" щодо України

17:39 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Трамп похвалив Путіна за "пом'якшення позиції" щодо України Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін нібито пом'якшив свою позицію щодо України. Хоча міг би бути набагато жорсткішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа журналістам, передає Magno News Live в Х.

Трамп похвалив Путіна

За словами Трампа, Путін "трохи відступає щодо України".

"Він міг би бути набагато жорсткішим", - відповів президент на питання медіа.

І ще раз повторив, що, "чесно кажучи, він відступає".

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп планує обговорити війну з Іраном на тристоронній зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас теми України він уникатиме.

Про очікуваний порядок денний переговорів агентству Bloomberg розповів високопосадовець американської адміністрації, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Крім того, європейські лідери побоюються, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї перетвориться на "другий дух Анкориджа".

Також Путін і Трамп проведуть зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї. Однією з тем буде закінчення війни Росії проти України, кажуть у Кремлі.

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