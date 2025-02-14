Могла б статися радіаційна аварія. Що відомо про наслідки атаки РФ на ЧАЕС

Через атаку дрона на Чорнобильську АЕС могла б статися радіаційна аварія. Для цього дрон мав би поцілити метрів 15 в сторону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар голови Державного агентства з управління зони відчуження Григорія Іщенка під час брифінгу.
"Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б дрон попав метрів 15 в сторону, над старим укриттям, то була б радіаційна аварія", - констатував він
За словами Іщенка, наразі ситуація контрольована, ліквідовується загоряння.
"Ми контролюємо повністю ситуацію і під аркою біля об'єкта укриття і навколо. Наші підрозділи контролюють повністю радіаційну безпеку. О 4 ранку був створений штаб і працює зараз, розроблено план заходів, всі служби задіяні в цьому процесі", - розповів він.
Іщенко ще раз підкреслив, що через атаку російського дрона постраждалих немає, як немає і ніякого радіаційного витоку.
14 лютого РФ атакувала ударним дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). Безпілотник був із фугасною бойовою частиною.
Майже одразу в Міненерго констатували, що наслідки від пробиття саркофага Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) залежатимуть від сили удару та вибуху.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон РФ, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів. Його не вдалось зафіксувати радарам.
Вже пізніше СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого. Окупанти атакували станцію дроном типу "Шахед".
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